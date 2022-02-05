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Ruso’da gol sesi çıkmadı

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Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı konuk ettiği Lefke ile 0-0 berabere kalarak geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı

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Ruso’da gol sesi çıkmadı
Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Fatih Bardakçıoğlu, Özal Çağlayan
K.Kaymaklı: Salih, M.Kaygısız, Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul, Çağlar(88.Dk M.Koyuncu)M.Uçar, M.Nazik(63.Dk Yankı)Zekai(71.Dk Arda)Felix
Lefke: M.Özeralp, Mustafa, Aykut, Kaan, Chıdı(74.Dk Yakup)Rahmi, K.Solkanat (34.Dk Y.Şipal)M.Toros(60.Dk Y.Çetin)Aziz(46.Dk Semih)Kasım, Hermann
 
Aksa Süper Ligi’nin 17. haftasında Küçük Kaymaklı ile Lefke Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
Dk.19 K.Kaymaklı ceza alanı içine hareketlenen Hermann topla buluştu ve vuruşunda top Salih’te kaldı.
Dk. 24 gelişen K.Kaymaklı atağında Felix sol çaprazdan ceza alanı içine girdi vuruşu uzak kale direği dibinden dışarı gitti.
Dk.29 K.Kaymaklı atağında ceza alanı içine yapılan ortada top Felix’in önünde kaldı vuruşunda Kaleci Mehmet topu kontrol etti.
Dk.31 Lefke’nin kullandığı serbest vuruşta Aziz kafayı vurdu ve kaleci Salih 90’dan topu kornere gönderdi.
Dk.49 ani gelişen K.Kaymaklı atağında Felix’in sert şutunu Mehmet güçlükle önledi.
Dk.79 Yankı ceza alanı içinde topla buluştu vuruşunda yine kaleci Mehmet başarılıydı.
82.dakikada Kasım rakip yarı alanda topu aldı ve Hermann’ın önüne bıraktı, Hermann ceza alanı içinde çok sert vurdu top az farkla dışarı gitti.
Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç başladığı gibi 0-0 tamamlandı.
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