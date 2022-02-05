Değirmenlik son dakikada güldü

Değirmenlik ile Dörtyol arasında oynanan Aksa 1. Lig’in önemli maçında Değirmenlik son dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak üst sıralar için iddiasını sürdürdü

Stad: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, İrfan Alıcı

M.Değirmenlik: Onurhan, Salih, Yusuf, Cahit, Tufan, Abdullah, Turgut, Murat (Dk 68 Hüseyin), Emre, Burak, İlyas

SFC Dörtyol: Çağatay (Dk 80 Fatih), Mustafa, Berat, Rifat, Emre, Atakan, Selkan, Melih (Dk 74 Eren), Ayberk (Dk 80 Ömer), Eren (Dk 85 Ahmetcan), Berkant

Goller: Dk 16 Emre İmam ve Dk 90+7 İlyas (M.Değirmenlik) Dk 63 Ayberk (SFC Dörtyol)



Aksa 1.Lig’de haftanın önemli maçında M.Değirmenlik uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Dörtyol bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini alırken son 2 haftada ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça etkili başlayan ev sahibi Değirmenlik 16. dakikada Emre İmam'la sağ çaprazdan vuruşunda 1-0 öne geçti. İlk devrede net pozisyonlar bulan ev sahibi takım İlyas'ın vuruşunda boş kaleye giden topa Murat'ın dokunmasıyla 2. golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. İlk devrede M.Değirmenlik soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya bu kez etkili başlayan konuk takım Dörtyol oldu.

63. dakikada Ayberk ile eşitlik golünü bulan dörtyol takımı golden sonra net pozisyonlar bulsa da kaleci Onurhan'ı geçemedi.

Değirmenlik oyunda dengeyi kurduğu dakikalarda Turgut ile de 1 topu direkten döndü. Dörtyol kalecisi Çağatay'ın sakatlanmasından dolayı duran oyunda 8 dakika uzatma gösterildi.

Orta alanın ikinci planda olduğu iki takımda 90+7 de Dörtyol kalecisi Fatih'in kısa düşen kale atışında Turgut'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla Değirmenlik puanını 30'a yükseltti. Dörtyol 32 puanda kaldı.

