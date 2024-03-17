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Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Heyecan dolu mücadeleden geriye düşmesine rağmen Rizespor 3-1'lik galibiyetle ayrıldı

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Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
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Trendyol Süper Lig'de 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Rizespor, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 54. dakikasında Gaziantep FK, Sorescu ile öne geçti. 64. dakikada Gaich skora dengeyi getirirken 71. dakikada Shelvey peanltı atışından yararlanamadı.
84. dakikada sahneye çıkan Olawoyin ise Rizespor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçın skorunu ise 90+7. dakikada Zeqiri belirledi. Mücadele 3-1'lik Rizespor galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Rizespor puanını 42'ye yükseltirken Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı
 
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