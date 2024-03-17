Puma Kadınlar Ligi 9.Hafta sonuçları

Alsancak Yeşilova sk- Taşkınköy Spor Kulübü: 3 – 0
MSA Kadın Futbol Takımı - Küçük Kaymaklı: 2 – 3
Gençlik Gücü - T. H. Dumlupınar: 3 – 0
Miracle Değirmenlik Spor Kulübü- Doğan Türk Birliği: 0 – 12
Dikmen Gücü SK -1461 İskele Trabzon: 1 – 0
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