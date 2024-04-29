Rey Manaj, Sivasspor tarihine geçti

Rey Manaj, EMS Yapı Sivasspor formasıyla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti. 27 yaşındaki Arnavut santrfor, gösterdiği bu performansla şimdiden adı transferde en çok geçen isimlerden biri oldu

Rey Manaj, adını EMS Yapı Sivasspor'un kulüp tarihine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında iç sahada oynanan TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rey Manaj, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu.

Rey Manaj'ı 2013-2014 sezonunda 17 golle Aatif Chahechouhe, 2011-2012'de 15 golle Michael Eneramo, 2007-2008'de 14 golle Mehmet Yıldız, 2019-2020'de 13 golle Mustapha Yatabare, 2017-2018'de 13 golle Arouna Kone ve 2020-2021 sezonunda 11 golle Max Gradel takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor formasıyla 4 gol atarak resmi maçlarda toplam 22 gole ulaşan Arnavut santrfor, kendi sezon rekorunu da kırdı.

Rey Manaj, futbol kariyeri boyunca attığı 73 golün 22’sini EMS Yapı Sivasspor forması ile kaydetti.

Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında ise 21 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi ve 20 golle ikinci sırada bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ardından 18 golle üçüncü sırada bulunuyor.

