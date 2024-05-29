Polisin gözü 'cep'te

Ülkede beş ayda 7 bin 312 sürücü, sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için ceza aldı. Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı

Polis, yılbaşından 26 Mayıs’a kadar 7 bin 312 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için rapor edildiğini bildirerek, sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağını hatırlattı.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan rutin trafik denetimlerinde sürücülerin birçok trafik kuralını ihlal ettiğinin tespit edildiği ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Trafik suçları ile kazaların önlenmesine yönelik 15 Nisan – 19 Mayıs tarihleri arasındaki periyotta, trafikte ışık ihlali, sürat ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı denetimleri yapıldığının ve 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise ek olarak sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanmaları üzerine yoğunlaşıldığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu periyotta cep telefonu kullandığı tespit edilen 1051 araç sürücüsünün rapor edildiği bildirildi.

1 Ocak-26 Mayıs tarihleri arasında sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 7 bin 312 araç sürücüsünün rapor edildiğinin de aktarıldığı açıklamada, “Sürücülerimize hatırlatmak isteriz ki; sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı, sadece telefonu kulağa götürerek konuşmak değil, aynı zamanda hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden yapılan konuşmaları veya telefonda mesaj yazmak, birşeyler izlemek gibi davranışları da kapsamaktadır. Bu yasağın temel dayanağı, sürüş esnasında cep telefonu kullanan bir kişinin dikkatini büyük oranda telefondaki eyleme veya konuşmaya vereceğinden, yoldaki tehlikeler ile uyarıcı levha ve işaretlerin neredeyse üçte birini fark edemeyip, gereken tepkiyi verememesi sonucu trafik kazasının kaçınılmaz hale gelmesidir. Trafikte polis denetimlerinin her konuda devam edeceğini hatırlatır, tüm sürücüleri trafik kurallarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlayamaya davet ederiz.” denildi.

