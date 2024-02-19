Altay Sayıl’ı kaybettik

Toplumumuzun yetiştirdiği en önemli araştırmacılardan ve arşivcilerden biri olan, uzun yıllar Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde emek veren Altay Sayıl, hayata veda etti

Ülkemiz ve Lefkoşa, değerli bir kişiliği daha kaybetti.

Emekli polis müfettişi, araştırmacı yazar ve fotoğrafçı Altay Sayıl dün sabaha karşı vefat etti.

Polis teşkilatından emekliliği sonrası Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde çalışan ve birçok araştırması bulunan Fotoğrafçılık Derneği (FODER) kurucularından olan Sayıl, uzun bir süreden beridir yakalandığı Alzheimer nedeniyle evinde yaşamını sürdürmekteydi.

Altay Sayıl’ın cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Toplumumuzun yetiştirdiği en önemli araştırmacılardan ve arşivcilerden biri olan Altay Sayıl, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nin aratılmasında araştırmacı, korumacı ve arşivci kimliğiyle büyük rolü ve emeği vardı.

Altay Sayıl, uzun süre odasında yalnız Dr. Fazıl Küçük'le ilgili bilgileri ve objeleri derleyip toparlamakla kalmamış, toplumumuzun kültürüne dair nice bilgiyi, belgeyi ve objeyi de toplayıp değerlendirmiş ve koruma altına almıştı.

Araştırmalarından ve birikimlerinden yararlanmak isteyen herkese gönül kapısı sonuna dek açan Altay Sayıl bu yönüyle de çevresi tarafından da çok seviliyordu.

Fotoğrafçılık sanatına da gönül vermişlerden biri olan Altay Sayıl'ın, çektiği fotoğraflardan toplumsal belleğe geçecek zengin bir koleksiyonu oluşmuştu.





