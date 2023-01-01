banner875
banner885
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
3 0
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”
18 0
 
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
8 0
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
23 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
18 0
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
10 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
19 0
banner878

Rahmi, Lefke’ye veda etti

banner476

banner825
Rahmi, Lefke’ye veda etti
Devre arasında Lefke’den ayrılacak olan Rahmi Çelik sosyal medya hesabından veda yayınladı.
Tecrübeli ismin veda yazısı şu şekilde;
“6 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımın büyük bir kısmı bu sahada geçti. Karadağ stadı bir çok çocuğun  geleceğine aydınlık oldu.  Evlatlarımızı  kötü alışkanlıklardan korudu. İyi nesiller,  kişilikli ve  karakterli çocuklar kazandırdı. Herşey için teşekkürler KARADAĞ bir çok çocuğa hala  aydınlık olma dileğiyle. Ekmeğini yediğim LEFKE TSK kulübüne Beraber ter döktüğümüz ve aynı amaç için mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte başarılar dilerim. Sevgi ve saygıyla…”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.