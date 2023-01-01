Rahmi, Lefke’ye veda etti

Devre arasında Lefke’den ayrılacak olan Rahmi Çelik sosyal medya hesabından veda yayınladı.

Tecrübeli ismin veda yazısı şu şekilde;

“6 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımın büyük bir kısmı bu sahada geçti. Karadağ stadı bir çok çocuğun geleceğine aydınlık oldu. Evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan korudu. İyi nesiller, kişilikli ve karakterli çocuklar kazandırdı. Herşey için teşekkürler KARADAĞ bir çok çocuğa hala aydınlık olma dileğiyle. Ekmeğini yediğim LEFKE TSK kulübüne Beraber ter döktüğümüz ve aynı amaç için mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte başarılar dilerim. Sevgi ve saygıyla…”



