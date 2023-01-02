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“Tabanca benimdir, nerde bulduğum beni ilgilendirir”

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Lefkoşa’daki evinde tabanca ve canlı mermiler bulunan Öncel Erol, kendisinden istenilen izahatta "tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" dedi

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“Tabanca benimdir, nerde bulduğum beni ilgilendirir”
 Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan zanlı Öncel Erol mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hayice Emin olayla ilgili bulguları aktardı.
Emin zanlı Öncel Erol'un 31 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Marmara Bölgesinde Öncel Erol’un ikametgahında mahkeme emri ile Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince yapılan arama neticesinde konu ikametgahın yatak odasında bulunan duvar dolabı içerisinde 1 adet Kanunsuz Ateşli Silah olan Blow marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjörü içerisinde kanunsuz patlayıcı madde olan 2 adet 7.65 mm çapında canlı mermiler bulunduğunu mahkemeye aktardı.
Polis zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahatta "tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.
Polis zanlının tutuklandığını vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare alınan tabancanın incelemeye gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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