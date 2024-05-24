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Emirhan’dan 4 yıllık imza

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Emirhan’dan 4 yıllık imza
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Değirmenlik, Yenicami’nin genç savunma oyuncusu Emirhan Çil’le anlaşma imzaladı.
Emirhan Çil, Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’la bir araya gelerek 4 yıllık imza attı. Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar anlaşma sağlarken, Emirhan Çil yeni sezon öncesi kendisini Değirmenlikli yapan sözleşmeye imza attı.
 
 
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