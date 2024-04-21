Puma Kadınlar Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Puma Kadınlar Ligi’nde hafta sonu oynanan çeyrek final karşılaşmaları sonucunda rakiplerini yenmeyi başaran K.Kaymaklı, C.B.Gençlik Gücü, Doğan T.Birliği ve D.C.Mağusa Spor Akademisi yarı finale yükselen takımlar oldu.
Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maç sonuçları:
K.Kaymaklı-Vadili: 6 – 3
C.B.Gençlik Gücü-T.H.Dumlupınar: 4 – 0
Doğan T.Birliği-T.E.Dikmen Gücü : 4 – 0
D.C.Mağusa Spor Akademisi-A.Yeşilova: 7 – 1
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