Aslan, dört dörtlük

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

Sarı kırmızılılar, 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 77. dakikada Mertens VE 90+3'te Kerem Aktürkoğlu'un golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Pendikspor'un tek golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Ligde üste üste 14. galibiyetini alan Galatasaray puanını 90'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.

