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Aslan, dört dörtlük

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı

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Aslan, dört dörtlük
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar, 35. dakikada Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 77. dakikada Mertens VE 90+3'te Kerem Aktürkoğlu'un golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Pendikspor'un tek golü Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Ligde üste üste 14. galibiyetini alan Galatasaray puanını 90'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Pendikspor ise 30 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.
 
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