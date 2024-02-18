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Puma Kadınlar Ligi’nde 6.Hafta sonuçları

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Puma Kadınlar Ligi’nde 6.Hafta sonuçları
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K.Kaymaklı-A.Yeşilova: 2 – 0
M.Değirmenlik-Dem’s Cons Mağusa SA: 0 - 10
Doğan T.Birliği-Vadili :2 – 0
T.H.Dumlupınar-Taşkınköy: 1 – 0
 T.E.Dikmen Gücü-China B.G.Gücü:1 – 5
 
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