Puma Kadınlar Ligi’nde 6.Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 6.haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;



17 Şubat 2024, Cumartesi

11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası K.Kaymaklı-A.Yeşilova (İbrahim Oğan)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Dem’s Cons Mağusa SA (Nurhan Kutlugün)

18 Şubat 2024, Pazar

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-Vadili (Özde Özdemir)

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı T.H.Dumlupınar-Taşkınköy (Yunus Çağlar)

11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-China B.G.Gücü (Yusuf Menekşe)



