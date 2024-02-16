Puma Kadınlar Ligi’nde 6.Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 6.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
17 Şubat 2024, Cumartesi
11.30 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası K.Kaymaklı-A.Yeşilova (İbrahim Oğan)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Dem’s Cons Mağusa SA (Nurhan Kutlugün)
18 Şubat 2024, Pazar
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-Vadili (Özde Özdemir)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı T.H.Dumlupınar-Taşkınköy (Yunus Çağlar)
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı T.E.Dikmen Gücü-China B.G.Gücü (Yusuf Menekşe)
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