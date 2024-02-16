Finalin adı: K.Kaymaklı - Dumlupınar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde yarı final 2. maçları dün oynandı. Asbuzu U16 Ligi’nde yarı final rövanş maçlarında çıkan sonuçlar sonrasında K. Kaymaklı ve Dumlupınar, finale yükselen takımlar oldular

Asbuzu U16 Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının sonuçları şöyle;

Küçük Kaymaklı – Yenicami, 0 – 0 (Penaltı vuruşları sonunda 3 – 2)

Türk Ocağı – Dumlupınar, 1 – 5

Asbuzu U16 Ligi’nde Küçük Kaymaklı TSK ile Tremeşeli H. Dumlupınar TSK arasında oynanacak final karşılaşması 26 Şubat 2024 Pazartesi akşamı saat 18:30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

