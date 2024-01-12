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Puma Kadınlar Ligi’nde 2. Hafta heyecanı

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Puma Kadınlar Ligi’nde 2. Hafta heyecanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri belli oldu.
Kadınlar Liginin 2. Haftasında 2 maç bugün 3 maç ise yarın oynanacak. Ligde tüm maçlar saat 14.00’ta başlayacak.
Puma Kadınlar Ligi 2.Haftaprogramı şöyle:
13 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-Y.Dumlupınar (Haktan Afyon)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı Dem’sCons.Mağusa SA-A.Yeşilova (Buse Bağrıkara)
14 Ocak 2024, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Vadili (Furkan Türk)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Taşkınköy (Abdulkadir Karadağ)
14.00 Geçitkale Stadı 1461 İ.Trabzon-K.Kaymaklı (Nurhan Kutlugün)
 
 
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