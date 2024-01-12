A2 Ligleri ile U-16 Liglerinde haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-7 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Batuhan Özoğul (Dörtyol SK), Ahmet Yiğit (Çetinkaya TSK), Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK), Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK), Atay Yıldız (Mağusa Türk Gücü), Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi)Evren Ekici (Esentepe KKSK)

2 Maç: Mehmet Mert Acı (Geçitkale GSK)

3 Maç: İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

HanebalFaozySaed (Mağusa Türk Gücü), Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği SK), EgitŞiyarBozkaya (Yenicami AK), Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK), Fatih Dilik (Miracle Karşıyaka ASK), Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş GSK), Muhammed Sarı (Girne Halk Evi), Serkan Almas (Mormenekşe GBSK),

AlirezaMoradgholiei (Dem’sCons. Çanakkale TSK), James Alexander Bradley (Doğan Türk Birliği), Tahsin Yılmaz (Lefke TSK), Miraç Demir (Hamitköy)

