Puan heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde dördüncü hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak.

Lider Yonpaş Dumlupınar’ın, Doğan Türk Birliği’ni konuk edeceği zorlu maçı Utku Hamamcıoğluyönetecek. AKSA Süper Ligdedördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00

Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli, Kerem Eran

Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi, Ali Özer

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği(18:30), Utku Hamamcıoğlu

10.10.2021 Pazar Saat: 16:00

16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa Türk Gücü, Serkan Şimşek

100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami, Fehim Dayı

20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, Zekai Töre

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Cihangir, Evren Karademir

BİRİNCİ LİGDE HEYECAN BUGÜN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde dördüncü hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak.

Lider Maraş’ın deplasmanda Düzkaya ile oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. AKSA Birinci Ligdedördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00

Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi, Şakir Azizoğlu

Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK, İsmail Ercan

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş, Emre Öztaşlı

Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl, Ömer Doğru

10.10.2021 Pazar Saat: 16:00

Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, Mustafa Öztugay

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli, Tufan Çerçioğlu

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği, Osman Özpaşa

Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe, Hüseyin Eyyüpler



