Puan heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Ligde dördüncü hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak.
Lider Yonpaş Dumlupınar’ın, Doğan Türk Birliği’ni konuk edeceği zorlu maçı Utku Hamamcıoğluyönetecek. AKSA Süper Ligdedördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Gönyeli, Kerem Eran
Orhan Dural Stadı: Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı, Mehmet Sezener
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi, Ali Özer
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği(18:30), Utku Hamamcıoğlu
10.10.2021 Pazar Saat: 16:00
16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa Türk Gücü, Serkan Şimşek
100.Yıl Stadı: Mesarya – Yenicami, Fehim Dayı
20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı, Zekai Töre
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Cihangir, Evren Karademir
BİRİNCİ LİGDE HEYECAN BUGÜN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde dördüncü hafta bugün oynanacak 4 maçla başlayacak.
Lider Maraş’ın deplasmanda Düzkaya ile oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. AKSA Birinci Ligdedördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi, Şakir Azizoğlu
Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK, İsmail Ercan
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş, Emre Öztaşlı
Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl, Ömer Doğru
10.10.2021 Pazar Saat: 16:00
Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, Mustafa Öztugay
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli, Tufan Çerçioğlu
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği, Osman Özpaşa
Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe, Hüseyin Eyyüpler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.