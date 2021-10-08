Ikbal: Yarışta GG'de var

Mazhar Ikbal, “hakem hatalarına rağmen, 2 – 0 geriden gelip maçı 3 – 2 kazanmamız, “Yarışta GG de var.” anlamına geliyor. Biz takımımıza güveniyoruz.” açıklamasını yaptı

China Bazaar Gençlik Gücü, AKSA Birinci Ligde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta derbide Çetinkaya karşısında alırken, Pazar günü de bir başka şampiyonluk iddiasındaki ekip olan Miracke Değirmenlik’i konuk edecek.

Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan China Bazaar Gençlik Gücü fahri başkanı Mazhar Ikbal, şunları söyledi:

“China Bazaar Gençlik Gücü olarak ilk galibiyetimizi alarak kendimize geldik. Çetinkaya galibiyeti bize moral oldu.

Çetinkaya karşısında hakem hatalarına rağmen, 2 – 0 geriden gelip maçı 3 – 2 kazanmamız, “Yarışta biz de varız. GG de var.” anlamına geliyor. Biz takımımıza güveniyoruz. Seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanıp yarışa ortak olacağız.”

