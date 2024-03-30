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Prestij maçında Doğan farkı

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AKSA Süper Lig’in 25’inci haftasında Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı 5- 1 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı

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Prestij maçında Doğan farkı
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Yer: Girne Mete Adanır Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Ahmet Genç
Doğan TB: Ozan, A.Sönmez, Ali, Emre, Tunahan, Koral, Selim, Vilmar, Abdulquadri, Kenan, Arda
T.H. Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, Olcay, İsmail, Berke, Mert, Tahsin, Kadir, Nazım, Berk, M.Altın
Goller: 26’ İsmail (KK), 39’ Vilmar, 58’ Kenan, 71’ (KK) Arda Bayram, 90’ Güvenç (Doğan TB), 70’ Adjessa (T.H. Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig’de prestij açısından değer verilen mücadelede Doğan Türk Birliği ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi.
Mücadelenin galibi 5-1’lik skor ile Doğan Türk Birliği oldu ve Girne ekibi puanını 38’e çıkardı. Kendi kalesine 2 gol gönderen Dumlupınar ise 53 puanda kaldı.
Mücadelede ilk golü Dumlupınar oyuncusu İsmail Tırlık kendi kalesine atınca Girne ekibi 26’da 1-0 üstün duruma geçti.
39’da Vilmar Paulinho farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve devre 2-0 tamamlandı.
İkinci yarıya da iyi başlayan Doğan Türk Birliği, Kenan Oshan’ın 58’de attığı golle farkı üçe çıkardı.
70’da Dumlupınar’ın golcü oyuncusu Danie Adjessa, kaydettiği golle skoru 3-1’e getirdi.
Bu golün bir dakika sonrasında oyuna ikinci yarıda dahil olan Arda Bayram topu kendi kalesine gönderdi ve maç 4-1’e geldi.
Maçta son sözü Güvenç Sakallı söyledi, 90’da attığı golle maçın 5-1 Doğan lehine tamamlanmasını sağladı.
(Foto: Özgür Göksel)
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