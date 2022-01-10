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Pote, MTG’ye resmi imzayı attı

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Pote, MTG’ye resmi imzayı attı
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, bir süre önce kadrosuna kattığı Beninli yıldız MickaelPote’ye resmi imzayı attırdı.
İkinci devre hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 37 yaşındaki Pote, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini Mağusa Türk Gücü futbolcusu yapan imzayı attı. Pote’ye kulüp yöneticileri Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ eşlik etti.
 
 
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