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Cihangir’de Covid belası büyüyor

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Cihangir’de bazı oyuncuların test sonuçlarının pozitif çıkması, ikinci yarı hazırlıklarını etkiledi

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Cihangir’de Covid belası büyüyor
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de takımda bazı oyuncuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması, hazırlık döneminde sıkıntı yarattı. Çarşamba gününden Pazar gününe Acapulco Otel’de gerçekleştirilen kampta bazı oyuncuların test sonuçlarının pozitife dönmesinin ardından dün de bu oyunculara yenilerinin eklenmesi sonrası dünkü antrenman iptal edildi. Oyuncuların yapacakları PCR testlerinin sonuçlarına göre yarın çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.
 
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