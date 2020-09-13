Polis sosyal mesafeyi sağladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, BTM İkinci Lig maçlarına 20 seyirci kotası uygulaması 9. hafta maçlarıyla birlikte başladı.

BTM İkinci Lig maçlarında tribünlere taraftar gelmemesine ragmen, stad etrafındaki yüksek yerler ve duvarlar taraftarlar tarafından maç izlemek için kullanıldı. Bu yerlerde oturanlar arasındaki sosyal mesafeyi ise emniyet güçleri sağlarken, taraftarların toplu olarak oturmalarına engel oldu.

