Futbol keyfi engel tanımadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, BTM İkinci Lig maçlarına 20 seyirci kotası uygulaması 9. hafta maçlarıyla birlikte başladı.

BTM İkinci Lig maçlarında tribünlere taraftar gelmemesine ragmen, stad etrafındaki yüksek yerler ve duvarlar taraftarlar tarafından maç izlemek için kullanıldı.

Stadı çevreleyen duvarlar üzerine çıkan taraftarlar maske takma kuralına genelde uymazlarken, pasadembo yiyip, kola içerek, futbol keyfini yaşadılar.

