Play-out ve play-off 2. Hafta sonuçları

Süper Lig Play-Out 2.Hafta
Yenicami-K.Kaymaklı: 2 – 2
C.B.Gençlik Gücü-Mesarya: 2 – 1
1.Lig Play-Off 2.Hafta
Gönyeli-Binatlı: 3 – 0
D.C.Çanakkale-Yalova: 1 – 2
1.Lig Play-Out 2.Hafta
Lapta-Ü.Maraş: 1 – 0
Ozanköy-Geçitkale: 0 – 0
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