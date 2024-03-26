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Play - out maçlarının programı belirlendi

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Play - out maçlarının programı belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde Play out maçlarının heyecanı yaşanacak. BTM 1. Ligde Bostancı Bağcıl, Demirhan, Türkmenköy ve İncirli takımları play out maçları oynayacaklar.
BTM 1. Ligde kalmak için mücadele edecek takımların oynayacağı Play out maçlarının programı da belirlendi. Play out 1. maçlarının programı şöyle:
31 Mart Pazar, Saat 13:00
İncirli – Bostancı Bağcıl, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
Demirhan – Türkmenköy, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
 
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