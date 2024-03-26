Erden Timur: Kamu bu işe el koysun

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, görüntüleri sızdırılan MHK toplantısıyla ilgili olarak "Herkesin telefonu ve banka hesapları incelensin. Kamu bu işe el koysun" dedi. Timur, Trabzon-F.Bahçe maçındaki olaylara da değindi

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin hakem toplantısının sadece Galatasaray maçındaki pozisyonun yayımlanmasıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Timur, bundan 5 ay önce "Futbolda temiz eller başlamalı" adlı bir çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Erden Timur, toplumu rahatlatmak gerektiğini, sürekli mağdur edebiyatı oluşturarak insanları manipüle etmenin işi çok farklı boyutlara getirdiğini kaydetti.

"Kamunun bu işe el koyması lazım. Federasyona müracaat ettik"

Bu işin temizlenmesi için çok şeffaf olunması gerektiğini aktaran Timur, şöyle konuştu:

"Dün planlı bir şekilde hepimizin alışık olduğu şekilde Amerika'dan bir operasyon oldu. Eskiden farklı bağlantıları olduğu söylenen, hatta sürekli bizi suçladıkları FETÖ ile ilgili bağlantıları olduğu söylenen bir hesap üzerinden böyle bir şey yayımlanıyor. Kesilip biçilip sadece bir kısmı yayımlanıyor. Puanı gasbeden de gasbedilen de aynı dertten muzdarip olduğunu söylüyor. 'Futbolda temiz eller' dedik. Hepimizin banka hesapları incelensin. Bu iş başka türlü çözülmez arkadaşlar. Tüm telefon görüşmeleri, mesajlar incelensin. Kamunun bu işe el koyması lazım. Federasyona müracaat ettik. Hakemler üzerinde federasyon üzerinde çok ciddi baskı uygulanıyor. Federasyon bu anlamda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. Çünkü her şey serbest olsun. VAR kayıtlarının hepsi yayımlansın."

"İçeriden sürekli bir şeyler sızdırılıyor. Bu şekilde ispat edilmiş oldu"

Gazetecilerin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yayımlanan videoya ilişkin daha önce açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Timur, "İçeriden sürekli bir şeyler sızdırılıyor. Bu şekilde ispat edilmiş oldu. Bundan çok daha ağır penaltılar bize verilmedi. Hepimizin öz eleştirisi yapması lazım. Ortalama olarak belli de bir ağırlığı olması lazım penaltının ama bakıyorsunuz gerçekten kayrılarak 90 artılarda en az fazladan 8-10 puan alan bir takım var ve her hatadan sonra mağdur gibi konuşmalar, açıklamalar... Bakın geren şeyler bunlar. Bu konudaki en önemi şey edep." ifadelerini kullandı.



