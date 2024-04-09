SOSYAL MEDYANIN SESİ

KURBAĞALAR VE MİDAS ;
Kurbağacıklar derin ,süt dolu bir kaba düşmüşler. Onların çoğu kurtulma ümidimiz yok deyip, dibe batıp boğulmuşlar.
Bir tanesi kurtulmak ümidiyle hep çırpınmış,
Bunun sonucu, sütteki yağ zereleri birlesip bir tereyağı topağı oluşmus. Kurbağacık bunun üstüne çıkıp kurtulmuş.
Frigya kralıydı galiba, MİDAS, hep kolaya kaçar, her dokunduğu şeyin ALTIN olmasını istermiş.
Bu isteği kabul olmuş.
Kızı gelmiş boynuna sarılmış, altın olmuş, masa, kahvaltı, dokunduğu herşey altın olur.
BÜYÜK BİR PİŞMANLİKLA ESKİ DURUMUNA DÖNMEYİ İSTERMİŞ.!!!
Bizim de dokunduğumuz her arazi altın oluyor.
Akibetimiz MİDAS a benzemesin.
Ben süt kabında tereyağı üstünde yaşayan KURBAĞACIK olmayı tercih ederim.
(Yücel Dolmacı)
Gencecik çocukları pis oyunlarına alet eden birisine ne saygı duyarım ne de ona insan derim.
Çocukların suçu neydi?
A takımla çıkıp onları çekseydin sahadan. Ama g..tü yemez. Çünkü futbolculara da ceza gelecekse çocuklara gelsin mantığı var yalı çocuğunda.
bu saatten sonra "ebedi dostluk ezeli rekabet" söylemi yerini "ebedi düşmanlık ezeli rekabet"e bırakmıştır.
(Cemil Garip)
Senih bey günaydın, börülce, gabacık ve etten sonra DVD’ye de hizmet bedeli koymuşlar, ama çok değil, DVD kulak…
(Mahmut Anayasa)
Alkollü araç kullanma ile ilgili "Yeni cezalar" yürürlüğe girerse 5 yeni hapishane daha lazım olacak.
(Özgür Göksel)
Ammenna!
Trafikte önlemler alınmalı.
Ölen canların haddi hesabı yok.
Ama bir tek alkolden mi oluyor bu ölümlü kazalar?
Ben gündüz veya akşam, ne saat yola çıksam, herkesin kafası telefonuna gömülü!
Ama herkesin!
Araçları teknoloji ile donatsalar mesela...
Telefon kapanmadan araba çalışmasa!
Hade bunu da geçtim..
O kapkara, lambasız, kör yollar!
Ödüm kopuyor eve varıncaya kadar.
Ellerim dümende, 4 gözle yola bakarken!
Hele bir de çukura düştü mü tekerlek..
Alllaaahhhh..
Diyeceğim şu ki..
Bir 35 lik içmişiz dostlarla meyhanede ve gayet kendimizde evimize gelmişiz.
Durdurun. Kesin cezayı.
Egonuzu rahatlatın.
İş başında görsün dostlar.
Ama bir bütün olarak düşünmezsek yolları, bir b.. olmaz yine bu cezalarla, yasalarla!
Alt yapı! Üst yapı! Yol güvenliği! Aydınlatma! Alkol! Telefonlar!
Bilinç! Bilinç! Bilinç!
(Sevdiye Gökaydın)
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