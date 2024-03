Play-out çemberi genişliyor

AKSA SÜPER LİG 22. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 22. Haftası tamamlanırken, zirve yarışında Cihangir ile MTG arasındaki amansız mücadelede heyecan her geçen hafta artıyor.22. Haftada Cihangir evinde konuk ettiği Doğan T. Birliği’nin zorlansa da mağlup ederek liderliğini sürdürürken, takipçisi Mağusa T. Gücü ise Karşıyaka deplasmanında son anlarda bulduğu gollerle galibiyete ulaşarak puan farkının açılmasına izin vermedi.Öte yandan ligin play-out hattındaki çember her geçen hafta genişlemeye devam ediyor. Özellikle ikinci devrede play-out hattındaki takımların puanlar toplamaya başlaması sonrasında orta sıralardaki takımların ise istikrarsız sonuçlar almasıyla 22. Hafta sonunda 9 ve 10. sıradaki takımları da play-out hattına yaklaştırmış oldu.Bu hafta play-out hattındaki takımlardan Mesarya ile K.Kaymaklı arasındaki maçın deplasman ekibi Mesarya kazanarak play-out hattı dışına çıkma adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken, K.Kaymaklı’nın 3 haftalık galibiyet serisi de sona erdi. Öte yandan bir başka play-out hattı ekibi Pera L. Gençler Birliği konuk olduğu China B. Gençlik Gücü’nü farklı mağlup ederek hem umutlarını artırdı hem de rakibinin puan farkını açmasına izin vermeyerek play-out hattını genişletti.Hafta arasında kupa mücadelesinde karşılaşan hafta sonu ise lig mücadelesine çıkan T.H. Dumlupınar ile Yenicami arasındaki bu maçı yine T. H. Dumlupınar kazanınca Yenicami’de play-out tehlikesini hissetmeye başlamış oldu.Bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesini deplasman takımları, 3 tanesini ise ev sahibi takımlar kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı.8 maçın hepsi de gollü geçerken, kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın en farklı galibiyetini 5-1’lik skorla Pera L. Gençler Birliği, Gençlik Gücü deplasmanında aldı.Bu hafta oynanan maçlarda takımlarına farklı galibiyeti getiren futbolcuların yabancı futbolcular olduğu dikkatlerden kaçmazken, lider Cihangir’den Meye, Göçmenköy’den Toure ve Gençler Birliği’nden Mapuku haftayı hat-tick yaparak kapatırlarken, Çetinkaya’dan Ernest ise 4 gol atarak adeta Çetinkaya’yı sırtladı.22. haftada oynanan maçlarda 42 sarı kart ile 1 kırmız kart çıkarak sezonun en kartlı haftası oldu.Gol krallığı yarışında açık ara lider olan Cihangir’den Muhitttin bu haftayı da boş geçmeyerek gol sayısını 26 yaparken, takipçisi MTG’den Dino Peter de bir gol atarak gol sayısını 18 yaptı.Haftanın en önemli maçlarından olan play-out hattındaki K.Kayamklı ile Mesarya arasındaki zorlu maçta deplasman ekibi Mesarya rakibini 2- 0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı ve play-out hattından çıkma adına umutlarını artırarak haftanın takımı olmayı hak etti.Lider Cihangir, konuk ettiği birçok eksik futbolcusu olan Doğan T. Birliği karşısında tel tel dökülürken, Ndong Meye, her orta alanda takımını toparladı hem de attığı 3 golle galibiyeti getiren oyuncu olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Sezon başında aldığı sonuçlarla düşme adayı gösterilen Pera L. Gençler Birliği takımını iyi toparlayan ve her geçen hafta iyi bir takım kimliği yaratmayı başaran teknik direktör Abbas Osum, Lefkoşa’da G.Gücü’nü mağlup ederek rakibini de play-out çemberine yaklaştırdı.Haftanın açılış maçında C. B. Gençlik Gücü – Pera L. Gençler Birliği arasındaki zorlu mücadeleyi yöneten Ali Özer maç boyunca doğru düdükler çalarak ve maça etki etmeyerek iyi bir maç çıkardı.Ercan (Mesarya), Bayram (Göçmenköy), Adjesa(T. H. Dumlupınar), Muammer(Çetinkaya)Türkkan(T. H. Dumlupınar), Aykut(Lefke), Sinan(Gençler Birliği) Yusuf (Mesarya) Mikail (Cihangir), Okan (Mesarya), Ünal (MTG), Abdülaziz(Gençler Birliği), Toure(Göçmenköy), Mapuku (Gençler Birliği), Ernest (Çetinkaya)ChinaBazaar Gençlik Gücü – Pera L Gençler Birliği: 1 – 5Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4 – 1Küçük Kaymaklı – Mesarya: 0 – 2Lefke – Alsancak Yeşilova: 1 – 1Türk Ocağı – Göçmenköy: 1 – 4Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2Dumlupınar – Yenicami: 2 – 1Karşıyaka – Mağusa Türk Gücü: 1 – 3Mağusa T. Gücü – Tremeşeli H. DumlupınarGöçmenköy – K. KaymaklıYenicami – LefkeDoğan T. Birliği – China B. Gençlik GücüYeniboğaziçi – CihangirPera L. Gençler Birliği – M. KarşıyakaA.Yeşilova – Türk OcağıMearya - Çetinkaya