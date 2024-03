"Yaptığı çalışmalar unutulmayacak"

Hayatını kaybeden eski bakan Tuncer Arifoğlu dün UBP Genel Merkezi ve Meclis önünde yapılan iki ayrı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Federe Devleti eski bakanı, TMT mücahidi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurucularından Tuncer Arifoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.Arifoğlu için dün kurucularından olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Merkezi önünde tören düzenlendi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arifoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.Arifoğlu’nun Amerika’da yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra adaya dönmeyi tercih ettiğini söyleyen Tatar, ülkeye büyük hizmetler verdiğini, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevi üstlendiğini, Erenköy mücahidi olduğunu belirtti.Tatar, Arifoğlu’nun vizyonu ve eğitimiyle ülke gelişimine katkı yaptığını söyleyerek, dünya meselelerini yakından takip ettiğini, şeffaflık, demokrasi ve dürüstlük gibi kavramlara önem verdiğini kaydetti.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Arifoğlu’nun iyi bir yönetici, emeğini ve düşüncesini acımayan bir kişi olduğunu belirtti.Arifoğlu’nun çalışkanlığıyla örnek bir kişi olduğunu söyleyen Töre, çalışkan insanları örnek almak gerektiğini dile getirdi.Başbakan Ünal Üstel de, UBP’nin her kademesinde nefer gibi çalışan Arifoğlu’nun gece gündüz demeden, emeğini esirgemeden çalışan bir kişi olduğunu belirtti.Partide bıraktığı izlerin ve yaptığı çalışmaların unutulmayacağını dile getiren Üstel, “O yollardan gitmeye devam edeceğiz” dedi.Arifoğlu için daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde de tören düzenlendi.Törende, saygı duruşunun ardından Tuncer Arifoğlu’nun özgeçmişi okundu. Konuşmaların sonrasında Arifoğlu’nun naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasına, Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türk halkının en değerli kişilerinden biri olduğunu dile getirdi.Arifoğlu’nun, UBP kadrolarında genel sekreterlik de yaparak, çok uzun yıllar ülke demokrasisine büyük hizmetler verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Arifoğlu’nun, gençlere de bir abi olarak hep örnek olduğunun altını çizdi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Tuncer Arifoğlu’nu, gençlik yıllarında tanıdıklarını ve onu hep örnek aldıklarını belirterek, Arifoğlu’nun fikirlerine daima başvurduklarını söyledi.Töre, Arifoğlu’nun örnek kişiliği yanında çalışkanlığının da kendilerine rehber olduğunu kaydetti.Arifoğlu’nun ailesi adına konuşma yapan yeğeni Arif Sonuç iseTuncer Arifoğlu’nun ailesini, köyünü, vatanını, anavatanını, milletini, insanları seven iyi yetişmiş, değerli bir kişi olduğunu vurguladı. Sonuç, Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türkü’ne gerek siyaset gerekse bankacılık alanında önemli hizmetler verdiğini dile getirdi.Arifoğlu’nun, 1963 Rum saldırılarının başlaması üzerine vatan savunmasına katılmak için Erenköy’e çıkan Kıbrıs Türk üniversite gençliği içinde yer aldığını kaydeden Sonuç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Arifoğlu’nun o dönemde başarılması çok zor bir şeyi başararak, ekonomi alanında ABD’de master ve doktora yaptığını belirtti.Arifoğlu’nun Dünya Bankası’ndan teklif almasına rağmen halkına, ülkesine olan sevgisinin ağır bastığını ve ülkesine geri döndüğünü kaydeden Sonuç, Arifoğlu’nun Cemaat Meclisi’nde ve Kıbrıs Türk Yönetimi’nde önemli görevler aldığını söyledi.Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasıyla dönemin Devlet Başkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş tarafından kurulan hükümette daha 20’li yaşlarda Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldığını ifade eden Sonuç, Arifoğlu’nun 11 Ekim 1975’te kurulan UBP’nin 51 kurucu üyesinden biri olduğunu söyledi.Tuncer Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türkü için olmazsa olmaz saydığı UBP’de genel sekreterlik dahil her görevi yaptığını belirten Sonuç, Arifoğlu’nun, Kooperatif Merkez Bankası’nda hizmet verdiğini, üniversitelerde ders verdiğini anlattı.Arifoğlu’nun, anılarını derleyeceği “Hayat Yolculuğum” adlı kitabını tamamlamaya ömrü yetmediğini ifade eden Arif Sonuç, “İnşallah bizler tamamlayacağız. Onun vizyonunu ve fikirlerini ömür boyu yaşatmak aile fertleri olarak bizler için bir görevdir. O iyi bir evlat, baba, dede ve kardeşti. Bizler onu hiç unutmayacağız” dedi.Tuncer Arifoğlu, törenin ardından İsmail Safa Camiinde kılınan öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.