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Play-off maçlarını programı açıklandı

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Play-off maçlarını programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligden aksa 1. Lig’e terfi edecek 3. Takım için play-off maçları oynanacak.
Gruplarını 2 ve 3. sırada tamamlayan BTM 1. Lig Beyaz Grup’tan Vadili ve Denizli, Kırmızı Gruptan ise Kaplıca Karadeniz 61 ve Akova, play off maçları oynayacaklar.
Birinci Lige yükselmek için mücadele edecek olan takımların oynayacağı play off maçlarının programı belirlendi.
Play off ilk maçlarının programı şöyle:
30 Mart Cumartesi, Saat 13:00
Kaplıca Karadeniz 61 – Vadili, Emre Genç Stadı
Denizli – Akova, Bilal İyigün Stadı
 
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