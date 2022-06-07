Piskobulu güven tazeledi

Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı; Piskobulu yeniden başkan oldu.
Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu önceki akşam gerçekleştirildi.
Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık için tek aday olan Bayar Piskobulu üyelerden onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.