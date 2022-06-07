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Piskobulu güven tazeledi

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Piskobulu güven tazeledi
Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı; Piskobulu yeniden başkan oldu.
Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu önceki akşam gerçekleştirildi.
Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık için tek aday olan Bayar Piskobulu üyelerden onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.
 
 
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