Piskobulu güven tazeledi

Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu yapıldı; Piskobulu yeniden başkan oldu.

Doğan Türk Birliği’nin olağan genel kurulu önceki akşam gerçekleştirildi.

Kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık için tek aday olan Bayar Piskobulu üyelerden onay alarak yeniden başkanlığa seçildi.



