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Girne Halk Evi Afün Girgen’e emanet

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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, teknik direktör AfünGirgen ile anlaşırken, Girgen’in yardımcı antrenörlüklerini Gökhan Mami ve Tunç Çağlar yapacak

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Girne Halk Evi Afün Girgen’e emanet
Süper Lig’den düşen Girne ekibi Girne Halk Evi yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörünü belirledi.
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, teknik direktör AfünGirgen ile anlaşma sağladı. Taraflar dün yaptığı görüşmenin ardından el sıkıştı. Deneyimli teknik adamın takımdaki yardımcı antrenörlük görevlerini Gökhan Mami ve Tunç Çağlar üstlenecek.
Girgen: Aynı görüş birliğinde olmamız beni cezbetti
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’de mücadele ederek küme düşen Girne Halk Evi ile anlaşmasının ardından SporYeni’ye açıklamalarda bulunan AfünGirgen, bu anlaşmada kendisini cezbeden noktanın yönetimle aynı görüş birliğinde olmaları olduğunu vurguladı. “Ülkede pek konuşulmaz ama uzun vadeli konuştuk. Olursa, başarabilirsek yeni bir takım kurmayı, kendi takımımı kurmayı hedefliyorum” diyen Girgen, “Düşünce itibarı ile pahalı transferlerle takımı bir yere getirmeyi antrenör başarısı görmem. Girne Halk Evi köklü bir kulüp. Abimin yıllarca oynadığı, içinde büyüdüğüm, Girneli olarak bana yabancı olmayan bir kulüp, büyük bir camia” dedi.
“İşimin zor olduğunu biliyorum ama keyfe dönüştürmeye gidiyorum”
“Benim için her başlangıç büyük heyecandır” diyerek sözlerini sürdüren Girgen, “Burada işimin çok daha zor olduğunu bilerek gidiyorum ama dediğim gibi bunu keyfe döndürmeye, bunun için çok çalışmaya gidiyorum. İnşallah yönetim ile koyduğumuz iyi takım olma hedefini başaracağız. Kiralık oyuncular üzerine kurulu bir takım değil de birkaç yıl içinde kendi oyuncularımızla oluşacak bir takım kurmak istiyoruz. Sürekli çıkıp düşen bir takım değil ama gerekirse birkaç yıl çıkmayan, çıktığında da güçlü olacak bir takım düşünüyoruz. Kulübün mali dengelerini de düşünerek hareket edeceğiz. İlk uyum beni çok çekti, çok mutlu oldum. Onun için hayırlısı olsun” açıklamasını yaptı.
 
 
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