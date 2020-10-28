Pilli’den KTFF’ye geri dönüt yok

KTFF heyeti ile Sağlık Bakanlığı'nda görüşen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve yetkilileri, hafta başında KTFF yetkililerine cevap vereceklerini açıklamalarına rağmen bu geri dönüş henüz gerçekleşmedi. Bu durum da futbolda yeni sezonun başlayacağına olan inancı azaltmaya başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile KTFF 2. Başkanvekili Oktay Çocukgeçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirmiş ve KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Ali Çaygür ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile futbolun yeniden başlaması konusunda bir toplantı yapmıştı.

Gerçekleştirilen toplantıda 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliği ile aldığımız kararları içeren futbolun yeniden başlamasına yönelik yazıSağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve diğer yetkililere verilmişti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve yetkililer söz konusu yazının içeriğini inceledikten ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hafta başında KTFF yetkililerine cevap verecek ve taraflar yeniden biraraya geleceklerdi.

Ancak Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yazı konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunahenüz geri dönüşte bulunmamasından dolayı futbol camiasında da futbolda yeni sezonun başlayacağına dair olan inanç da azalmaya başladı.



