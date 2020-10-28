PSG, Kean’la Başakşehir’i yıktı

Medipol Başakşehir Devler Ligi'nin son finalisti yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i (PSG) misafir etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Konuk PSG, 64. dakikada genç forveti Moise Kean ile 1-0 öne geçti. Kean, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve Fransız ekibi PSG, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 2. haftayı da puansız kapattı.
PSG ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı
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