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Pile zorlu şartlara rağmen lider

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Pile zorlu şartlara rağmen lider
BTM 2. Lig 3. grupta ilk devreyi 13 puanla lider tamamlayan Pile, zorlu hazırlık şartlarına rağmen namağlup şekilde ilk sırada yer aldı.
Özkan Gaziler, Recep Özulu ve kaleci antrenörü Çayan Çeko’nun çalıştırdığı sarı kırmızılılar, korona virüs yasakları nedeniyle uzun süre ya çalışamamış ya da grup grup çalışmak zorunda kalmıştı.
Ancak bu zorlu süreçten, taraftarının da desteğiyle başarıyla çıkan Pile, kaliteli kadrosuyla 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ikinci devrede alacağı sonuçlarla önce gruptan çıkmayı sonra da BTM Birinci Lige yükselmeyi hedefleyecek.
 
 
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