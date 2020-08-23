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Mutluyaka, Bulutcan’ın golleri ile coşacak

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Mutluyaka, Bulutcan’ın golleri ile coşacak
BTM 2. Lig 3. grupta 8 puanla lider Pile’nin5 puan gerisinde 2. sırada bulunan Mutluyaka, ara transferde takviyelerle kadrosunu güçlendiriyor.
Forvet hattına transfer yapan Mutluyaka, kadrosunu golcü futbolcu Bulutcan Kaçar ile takviye etti.Yeni Boğaziçi ve Tuzla formaları altında attığı gollerle bilinen Bulutcan Kaçar için Mutluyakaantrenörü Ali Yurdal özellikle istekli olurken, Bulutcan’ın golleriyle Mutluyaka ikinci devrede başarıyı hedefleyecek.
 
 
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