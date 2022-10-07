Pile, Ufuk Fırat'a emanet

Yeni sezonda BTM 1.Lig'de mücadele edecek olan Pile'de takımın başına Ufuk Fırat getirildi.
Bir süredir genç teknik adamla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, Ufuk Fırat ile her konuda anlaşma sağladı.
Ufuk Fırat, yeni sezonda Pile'nin başında yer alacak.
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