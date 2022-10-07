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Bizim çocuklar GSP’ye akın etti

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Bizim çocuklar GSP’ye akın etti
Avrupa liginin 3. hafta karşılaşması olan Omonia - Manchester United maçı GSP Stadyumunda oynandı. Kalabalık seyirci önünde oynanan karşılaşmada bizim futbolcularımızda vardı. Ali Akbulut, Ali Özbahar, Fırat Ersalan, Salih Güvensoy, Tansel Ekingen ve Hüseyin Sadıklar’ın izlediği karşılaşmada menejer Tekin Birinci’de yer aldı.
 
 
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