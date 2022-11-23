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Pile kadrosunu güçlendirdi

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Pile kadrosunu güçlendirdi
İktisatbankası BTM Birinci Ligin yeni takımlarında Pile, transfer dönemi içerisinde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirdi.
Pile, Mesarya’dan tecrübeli orta saha futbolcusu Nahit Çavuşoğlu’nu kiralık, Dumlupınar’ın genç futbolcuları Abdülbaki Uçar ve Tugay Sakiner’i kiralık, tecrübeli kanat oyuncusu Deniz Tekerek’i kiralık ve Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor’dan Yavuz Karadağ’ı renklerine bağladı.
 
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