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Türkmenköy'e bir takviye de Londra’dan

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Türkmenköy'e bir takviye de Londra’dan
İktisatbank BTM 1. Lig Mesarya bölgesi takımlarından Türkmenköy transferin son günlerinde kadrosuna bir takviye daha yaptı.
BTM 1.  Lig Kırmızı Grup ekibi TürkmenköyLondra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Genç Milli Takım futbolcusu Deren Kale İmamoğlu renklerine bağladı.
Transferle ilgili Türkmenköy Spor Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüz Londra Türk Toplumu(LTTFF) genç milli takımı oyuncularından Deren Kale İmamoğlu'nu kadrosuna kattı. Türkmenköy'lü eski futbolcumuz, Londra Türkmenköy FC antrönörü ve yöneticisi Mehmet Kale İmamoğlu'na teşekkür eder, Deren Kale'ye kulübümüzde başarılar dileriz. Türkmenköy ASK”
 
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