Peter Ebi Gençlik Gücü ile anlaştı

Ülkemizde Mağusa Türk Gücü ve Binatlı'da forma giyen Peter Ebimobowei, China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Bangladeş Süper Lig'inde yer alan, önceki sezon MTG'nin şampiyonluğuna önemli katkı koyan 30 yaşındaki Nijeryalı santrafor için yeşil beyazlı yöneticiler sözleşmesi Mağusa Türk Gücü Kulübü’nde devam ettiğinden Koral Bozkurt ile de anlaşmada son noktayı koydu.

