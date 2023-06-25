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Peter Ebi Gençlik Gücü ile anlaştı

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Peter Ebi Gençlik Gücü ile anlaştı
Ülkemizde Mağusa Türk Gücü ve Binatlı'da forma giyen Peter Ebimobowei, China Bazaar Gençlik Gücü ile anlaşmaya vardı. 
Bu sezon Bangladeş Süper Lig'inde yer alan, önceki sezon MTG'nin şampiyonluğuna önemli katkı koyan 30 yaşındaki Nijeryalı santrafor için yeşil beyazlı yöneticiler  sözleşmesi Mağusa Türk Gücü Kulübü’nde devam ettiğinden  Koral Bozkurt ile de anlaşmada son noktayı koydu.
 
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