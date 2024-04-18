Pergama transferde durmuyor

BTM2 ekibi Pergama’da transfer süreci devam ediyor.
Antrenörlüğünü Ali İmam’ın yapacağı Pergama takımında transfer taarruzu sürüyor.
Bu bağlamda Yeniceköy kalecisi Arif Korkusuz ile her konuda anlaşan Pergama, başarılı file bekçisini kadrosuna dahil etti.
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