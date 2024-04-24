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Pergama savunması ‘Demir’ gibi

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Pergama savunması ‘Demir’ gibi
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BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Pergama Spor Kulübü transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Deneyimli oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Pergama Spor Kulübünde Mehmet Özgüvenel başkanlığındaki yönetim kurulu, lige katılmayacak olan Yeniceköy’den Ergün Demir’i de kadrosuna kattı. Deneyimli savunmacı Ergün Demir yeni sezonda Pergama’nın bir üst lig hedefine katkı koymak için mücadele edecek.
 
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