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Kadınlar Ligi’nde yarı final maçları pazar günü oynanacak

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Kadınlar Ligi’nde yarı final maçları pazar günü oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Futbol Liginde çeyrek final heyecanı tamamlanırken, yarı finale yükselen takımlar belirlenmişti.
China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Mağusa Spor Akademisi ve Doğan Türk Birliği, Puma Kadınlar Futbol Liginde yarı finale yükselen takımlar olmuşlardı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Puma Kadınlar Futbol Liginde yarı final programını ve açıkladı. Program şöyle:
28 Nisan Pazar, Saat 17:00
China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı, Atilla Topaloğlu Sahası
Mağusa Spor Akademisi – Doğan Türk Birliği, Şenol Stadı
 
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