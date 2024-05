Pereira, Ertuğral ve Nobre antrenörler için KKTC’ye geliyor

KKTFAD Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim Semineri 3 Haziran’da başlıyor....

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri 3-4-5 Haziran tarihleri arasında yapılıyor.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi almış olduğu kararla seminer yine Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de gerçekleştirilecek. Mahmut Özçınar Antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.3 GÜN SÜRECEK3-4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mahmut Özçınar Antrenör gelişim semineri 3 gün sürecek. 3 Haziran Pazartesi gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılacağı ilk gün sonrası 4 Haziran Salı gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 4 Haziran akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken Teknik Direktör ve A lisanslar semineri 5 Haziran Çarşamba akşam üstü tamamlayacak.VİTOR PEREİRA’DAN SONRA MUHSİN ERTUĞRAL VE MERT NOBRE SÜRPRİZİAntrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi üyerlerine birçok çalışma yaparken, geçtiğimiz yıl, yıllar sonra ilk kez yeniden kalmalı ve tüm hocaların bir araya getirildiği seminer sonrasında bu yılda aynı imkanı sunarak seminere getireceği isimle de ön plana çıktı.Vitor Pereria, Muhsin Ertuğral ve Mert Nobre ’yi seminere getirmek için anlaşmaya varan KKTFAD üyelerine sürpriz yaptı.Özellikle Afrika futbolundaki başarıları ile ön plana çıkan Muhsin Ertuğral dışında Türk futbolunda iz bırakan çok önemli bir isim olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’da forma giyen futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak görev yapan Mert Nobre, seminerin öne çıkan isimlerinden oldu.Seminere yine Türkiye’den katılacak olan UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, teknik direktör Muhsin Ertuğral, teknik direktör Mert Nobre, kaleci antrenörü eğitmeni İlker Avcıbay, teknik direktör Mustafa Behlül, hakem hocası Deniz Ateş Bitnel seminere katkı koyacak.Seminere ayrıca Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Başkanı İsmail Dilber’de katılacak ve KKTFAD ile iş birliğinde katkı koymaya devam edecek.Son yılların en kapsamlı seminerlere imza atan KKTFAD yönetimi ülkemizin çok değerli spor adamlarını da seminere katarken seminerde 3 gün boyunca 18 ders sunum yapılacak.KATILIMCILAR3-4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mahmut Özçınar antrenör gelişim seminerine UEFA Tutor teknik direktör Eğitmeni Dr. Atila Yüce, Kaleci antrenörü ve eğitmen İlker Avcıbay, teknik direktör Muhsin Ertuğral, teknik direktör Mert Nobre, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Hakem Hocası Deniz Ateş Bitnel, Uz. Öğretim Görevlisi Simay Kanan, Uz. Psikolog Öğretim Görevlisi Cansın İskender, Sporcu Diyetisyeni Eliz Konat, Doç. Dr. Nazım Burgul YDÜ S. B. F. Öğretim Görevlisi, teknik direktör Ali Oraloğlu, teknik direktör Nazım Aktunç, antrenör Mine Dayı, Uz. Dyt. İsmail Dümenci, Sporcu Eksersiz Diyetisyeni ve KTSYD temsilcisi katılıyor.ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KATLIM ZORUNLUTeknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları gelişim seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2024-2025 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların antrenör gelişim seminere katılma zorunluluğu vardır.Antrenör gelişim seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9. maddesi yenileme seminerinin 2. fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir.Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi antrenörlere bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı.Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir.KKTFAD’DEN HOCALARINA AVANTAJ PAKETİKKTFAD düzenlediği seminerle birlikte üyelerine 1 yıllık aidat, seminer kıyafeti, Salamiste konaklama imkanı ve yeni sezonda tüm maçlara ücretsiz giriş kartı verecek.Üç gün sürecek olan Mahmut Özçınar antrenör gelişim semineri programları da açıklandı. Program sunumunu teknik direktörler Ahmet Dedekorkut ve Ahmet Ogan yapacak.