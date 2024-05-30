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Gönyeli’de tesis atağı sürüyor

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Süper Lige yeniden dönen Gönyeli Spor Kulübü’nün alt yapı sporcuları için ihtiyaç duyduğu antrenman sahası için geçtiğimiz ay başlanan Sentetik Futbol Antrenman Saha Projesi hızla devam ediyor

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Gönyeli’de tesis atağı sürüyor
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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun göreve gelmesi sonrasında bölgedeki spor kulüplerine alt yapı konusunda verdiği destek artarak devam ediyor.
Süper Lige yeniden dönen Gönyeli Spor Kulübü’nün alt yapı sporcuları için ihtiyaç duyduğu antrenman sahası için geçtiğimiz ay başlanan Sentetik Futbol Antrenman Saha Projesi hızla devam ediyor.
Bu projeyle ilgili olarak Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Gönyeli Sentetik Futbol Antrenman Saha Projesi süratle devam ediyor. Belediye ekiplerimiz istinat duvarı için kazı çalışmasını sürdürürken, ihaleyi kazanan firma da halı kaplama işlemi öncesi son hazırlıkları gerçekleştiriyor.”
 
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