Perçinçi yuvaya döndü

Yenicami’de Ahmet Gençosman başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu teknik direktör olarak camianın içinden çıkan Emre Perçinci’yle anlaştı

Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami’de Salı günü yapılan genel kurul sonrasında başkanlık görevini devralan Ahmet Gençosman ilk iş olarak hedef koyduğu teknik direktör belirlemesini yaptı..Lefkoşa ekibi Yenicami’nin yeni teknik direktörü Emre Perçinçi oldu.Camianın içinden çıkan Emre Perçinci ile dün Kulüp lokalinde yapılan imza töreniyle 2023-24 sezonu için anlaşma imzalandı.İmza töreninde başkan Ahmet Gençosman’la birlikte sportif direktörü Turgay Kara ve bazı yöneticiler hazır bulundu.Emre Perçinci geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde K.Kaymaklı A takımını çalıştırmıştı.