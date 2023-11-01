Pera Larnaka Gençler Birliği A2 göz dolduruyor

Antrenör Doğuş Civisilli yönetiminde sıkı çalışan Pera Larnaka Gençler Birliği A2 futbol takımı, 6. Haftada 10 puanla yedinci sırada yer almayı başardı

Süper ligin yeni ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği A2 futbol takımı, iyi başladığı sezonda başarılı performansıyla takdir alıyor. Antrenör Doğuş Civisilli yönetiminde sıkı çalışan takım, 6. Haftada 10 puanla yedinci sırada yer almayı başardı. 6 karşılaşmada 3 galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyeti bulunan kırmızı siyahlılar, rakip kalelere 14 gol kaydetmeyi başardılar. Takım antrenörü Doğuş Civisilli, takımın başında üçüncü sezona çıktıklarını ve daha önce Birinci ligde yaptıkları başarıları, Süper ligde de gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Civisilli şunları söyledi: "İlk yılımızı lig üçüncüsü ve en centilmen takım olarak, İkinci yılımızı ise lig ikincisi olarak tamamladık. Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan büyük bir camiadır. Bende bu camianın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu göreve gelirken en büyük hedefimiz kendi değerlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak ve A takımımıza gençlerimizi kazandırmaktı. İki yıl önce sıfırdan kurduğumuz kadrodan şimdilerde A takımımıza çok sayıda oyuncu vermekteyiz. Bu bizim için en büyük başarıdır. Takımımızın en önemli oyuncularını A takımıza vermemize rağmen yerlerini bölgedeki genç yıldız adayları arkadaşlarımızla doldurduk. İlk iki hafta istemediğimiz sonuçları almamıza rağmen son dört haftalık süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışımızı sürdürdük. Yeni transferlerimizden Mustafa Gün talihsiz bir sakatlık yaşayarak bizleri üzdü ve ligin geriye kalan kısmında bizlerle olamayacaktır. İnşallah önümüzdeki seneye çok daha güçlü bir şekilde aramıza katılacaktır. Takımımızın 3 yıllık sürecinde başarılı olmasında genç ve çalışkan bir yönetimin olması en büyük şansımızdır. Genç takım sorumlusu Mertsan Çakırlı başta olmak üzere Asbaşkanımız Cem Kanat ve Hüseyin Kırsaç bizlerle sürekli ilgilenip sorunlarımızı çözmemiz de başarılı olmamızda büyük pay sahibidirler. Tabi yılların malzemecisi Hüseyin Kızıl abimizi de unutmamak lazım. Bu yıl aramıza katılan bizden biri olan kaleci antrenörümüz Mehmet Kabasakal'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Kalecilerimize ve takımımıza katkısı büyük."



