Sadıkoğlu: “Gençlik açısından sportif faaliyetlere önem veriyoruz”

Son dönemde başarılarıyla adından söz ettiren, yeniden 1. lige yükselerek İskele’yi gururlandıran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, bünyesinde bulundurduğu futbol ve basketbol takımı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kulüp bünyesinde henüz yeni olmasına rağmen geçtiğimiz aylarda 2022-2023 yılı Basketbol Açılış Ligi Kupasını kaldıran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol A takımı yönetimi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri Erkut Yılmabaşar, Kemal Boyacı ve Fatma Yahyalar, nezaket ziyaretinde bulundukları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, kulüplerine yapmış olduğu katkı ve her zaman maddi, manevi yanlarında hissettikleri için teşekkür ettiler.

SADIKOĞLU: “GENÇLİK AÇISINDAN SPORTİF FAALİYETLERE ÖNEM VERİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kabuldeki konuşmasında, nazik ziyaretlerinden ötürü kulübe teşekkür etti. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü çatısı altında faaliyetlerimi sürdüren basketbol ve futbol takımlarının başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu başarılara yenilerini eklemek için desteklerinin süreceğini söyledi. Spora ve sporcuya ayrıca önem verdiklerini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bölge gençliği açısından sportif faaliyetlerin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

